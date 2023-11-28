Fernando Muslera'dan sözleşme cevabı

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Manchester United maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Fernando Muslera'dan sözleşme cevabı
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28 Kasım 2023 17:28
Son güncelleme 28 Kasım 2023 19:16
Galatasaray'ın kaptanı ve deneyimli kalecisi Fernando Muslera, Manchester United maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Maçta ne yapmaları gerektiğini bildiklerini söyleyen Fernando Muslera, "Manchester United maçında ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şampiyonlar Ligi kulüpler arasındaki en güzel turnuva. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Kariyeriyle gurur duyduğunu söyleyen Fernando Muslera, "Birçok maç yapıyorsunuz kariyerinizde. Sahada geçirdiğiniz zamana göre deneyim kazanıyorsunuz. Önemli takımlara karşı oynayarak deneyim kazanıyorsunuz, ben de o deneyime sahibim. Kariyerimle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Garnacho'nun attığı sansasyonel gole de değinen Fernando Muslera, "Alejandro Garnacho kesinlikle 'Puskas Ödülü'ne aday bir gol attı. Ancak beni daha çok heyecanlandıran şey, Manchester United ile taraftarımız önünde oynayacağımız maç." dedi.

Son olarak kendisine gelen sözleşme sorusunu da yanıtlayan Fernando Muslera şu sözlerle açıklamalarını sonlandırdı:

"Sözleşme konusuna girmeyeceğim. Tek söyleyebileceğim şey, yarın (çarşamba) bir maçımız var ve ona odaklandım."





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