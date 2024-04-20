Ferit Şahenk, Beşiktaş'a ziyarette bulundu

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Beşiktaş Kulübünü ziyaret etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Tüpraş Stadı'ndaki makamında Ferit Şahenk ile Doğuş Holding Başkan Yardımcısı ve Beşiktaş Divan Kurulu üyesi Hüsnü Akhan'ı ağırladı.
Ziyarette, İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Genel Sekreter Dr. M. Cüneyt Sezgin, Hukuk Kurulu Başkanı Altın Mimir, Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetici M. Kaan Şakul, Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar yer aldı.
Başkan Hasan Arat, ziyaretin sonunda Ferit Şahenk'e kulübün 100. yılına özel olarak hazırlanan Beşiktaş formasıyla kulübün simgesi kartal heykeli hediye etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Tüpraş Stadı'ndaki makamında Ferit Şahenk ile Doğuş Holding Başkan Yardımcısı ve Beşiktaş Divan Kurulu üyesi Hüsnü Akhan'ı ağırladı.
Ziyarette, İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Genel Sekreter Dr. M. Cüneyt Sezgin, Hukuk Kurulu Başkanı Altın Mimir, Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetici M. Kaan Şakul, Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar yer aldı.
Başkan Hasan Arat, ziyaretin sonunda Ferit Şahenk'e kulübün 100. yılına özel olarak hazırlanan Beşiktaş formasıyla kulübün simgesi kartal heykeli hediye etti.
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