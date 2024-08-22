Ferdi Kadıoğlu ile vedaya hazırlanan Fenerbahçe, yeni sol beki için alternatiflerini belirledi.
En güçlü aday Tottenham forması giyen Sergio Reguilon. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun İngiliz ekibinin başına geçtiği dönemde 30 milyon Euro ödenerek kadroya katılan İspanyol futbolcu İngiliz ekibinden ayrılmak istiyor.
MOURINHO ÇOK BEĞENİYOR
Sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan 27 yaşındaki sol beki Mourinho çok beğeniyor.
GİRİŞİMLER BAŞLADI
12 milyon Euro piyasa değeri bulunan tecrübeli futbolcunun makul bir fiyata kadroya katılabileceğini düşünen sarı-lacivertliler girişimlere başlamış durumda.
Mourinho'nun Tottenham'dan ayrılmasının ardından Atletico Madrid'e kiralık olarak giden Reguilon, Manchester United ve Brentford'da da aynı şekilde forma giymişti.
En güçlü aday Tottenham forması giyen Sergio Reguilon. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun İngiliz ekibinin başına geçtiği dönemde 30 milyon Euro ödenerek kadroya katılan İspanyol futbolcu İngiliz ekibinden ayrılmak istiyor.
MOURINHO ÇOK BEĞENİYOR
Sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan 27 yaşındaki sol beki Mourinho çok beğeniyor.
GİRİŞİMLER BAŞLADI
12 milyon Euro piyasa değeri bulunan tecrübeli futbolcunun makul bir fiyata kadroya katılabileceğini düşünen sarı-lacivertliler girişimlere başlamış durumda.
Mourinho'nun Tottenham'dan ayrılmasının ardından Atletico Madrid'e kiralık olarak giden Reguilon, Manchester United ve Brentford'da da aynı şekilde forma giymişti.