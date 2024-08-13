Ferdi Kadıoğlu satıldı mı? İşte gerçekler

SPORX ÖZEL - Fenerbahçe'nin Lille maçı kadrosunda sakatlığı nedeniyle yer alamayan Ferdi Kadıoğlu, soyunma odasında takım arkadaşlarıyla birlikte bulunuyor.
Adana Demirspor maçı sonrası soyunma odasına adalesini tutarak giden Ferdi Kadıoğlu, son antrenman dahil maçta yer alabilmek için kendini denedi. Maça saatler kala bir kez daha kendini deneyen Ferdi Kadıoğlu, hala ağrıları olduğunu iletti ve bunun üzerine Jose Mourinho, Ferdi'yi riske etmeme kararı aldı.
SATILDIĞI İDDİALARI DOĞRU MU?
Ferdi'nin 35 milyon euro karşılığı Brighton'a transfer olduğu ve bu nedenle maç kadrosunda yer almadığı iddialarına karşın Fenerbahçe, henüz bu teklife yanıt vermedi.
Brighton'ın önemli teklifini değerlendirmeye alan Fenerbahçe, henüz satış kararı almadı.
Adana Demirspor maçı sonrası soyunma odasına adalesini tutarak giden Ferdi Kadıoğlu, son antrenman dahil maçta yer alabilmek için kendini denedi. Maça saatler kala bir kez daha kendini deneyen Ferdi Kadıoğlu, hala ağrıları olduğunu iletti ve bunun üzerine Jose Mourinho, Ferdi'yi riske etmeme kararı aldı.
SATILDIĞI İDDİALARI DOĞRU MU?
Ferdi'nin 35 milyon euro karşılığı Brighton'a transfer olduğu ve bu nedenle maç kadrosunda yer almadığı iddialarına karşın Fenerbahçe, henüz bu teklife yanıt vermedi.
Brighton'ın önemli teklifini değerlendirmeye alan Fenerbahçe, henüz satış kararı almadı.
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