Ferdi Kadıoğlu'nun babasından transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, Trabzonspor maçının ardından Beyaz TV'den Devrim Zengi'ye konuştu.
Ferdi Kadıoğlu'nun Trabzonspor maçında sebep olduğu penaltıya değinen Feyzullah Kadıoğlu, "Ferdi bir penaltı yaptırdı, olabilir, ufak bir hata. Ferdi elinden geleni yapıyor her zaman, bundan sonra da yapacak." dedi.
Oğlunun kaptanlık seviyesine yükselmesini beklemediğini söyleyen baba Kadıoğlu, "İlk geldiğinde kaptanlık falan beklemiyorduk. Ferdi bizi her zaman şaşırtıyor. Bundan sonra da şaşırtacak." ifadelerini kullandı.
TRANSFER YANITI
Son olarak Ferdi hakkında çıkan transfer iddialarını yanıtlayan Kadıoğlu, "Transfer işine ben karışmıyorum. Fenerbahçe'de kalıyor." dedi.
Ferdi Kadıoğlu'nun Trabzonspor maçında sebep olduğu penaltıya değinen Feyzullah Kadıoğlu, "Ferdi bir penaltı yaptırdı, olabilir, ufak bir hata. Ferdi elinden geleni yapıyor her zaman, bundan sonra da yapacak." dedi.
Oğlunun kaptanlık seviyesine yükselmesini beklemediğini söyleyen baba Kadıoğlu, "İlk geldiğinde kaptanlık falan beklemiyorduk. Ferdi bizi her zaman şaşırtıyor. Bundan sonra da şaşırtacak." ifadelerini kullandı.
TRANSFER YANITI
Son olarak Ferdi hakkında çıkan transfer iddialarını yanıtlayan Kadıoğlu, "Transfer işine ben karışmıyorum. Fenerbahçe'de kalıyor." dedi.