Ferdi Kadıoğlu'na İngiltere'den sürpriz talip

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de zirvenin gerisinde kalsa da Ferdi Kadıoğlu sergilediği futbolla sarı-lacivertlilerin parlayan yıldızı olmayı başardı. Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ferdi Kadıoğlu'na İngiltere'den sürpriz bir talip çıkarken, menajeri de görüşmelerde bulunmak üzere Ada'ya uçtu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Ferdi Kadıoğlu'na İngiltere'den sürpriz talip
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26 Ocak 2022 10:29
Ferdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Türk Milli Takımı'nı seçen genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun menajeri, Nottingham Forrest'ın davetlisi olarak İngiltere'ye gitti... Championship ekibinin teklifini dinleyecek olan Hollandalı menajer daha sonra Ferdi'yi bilgilendirecek.

Ancak Ferdi'nin Championship'e değil Premier Lig'e gitmeyi tercih ettiği, menajerinin serbest oyuncu statüsünde herhangi bir takımla görüşme yetkisi olmasına rağmen Premier Lig'den bir talep gelmedi.

Ferdi ve menajerinin Mart ayına kadar teklifleri değerlendireceği beklediği teklif gelmezse Fenerbahçe ile görüşmelerin yeniden başlayacağı, Fenerli yöneticilerinde Ferdi'nin menajerinin temaslarını yakın takibe aldığı gelen haberler arasında. 

 

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