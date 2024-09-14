Ferdi Kadıoğlu ilk maçına çıktı!

Premier Lig 4. hafta maçında Brighton, sahasında Ipswich Town ile 0-0 berabere kaldı. Ferdi Kadıoğlu ilk kez sahaya çıktı.

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Ferdi Kadıoğlu ilk maçına çıktı!
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14 Eylül 2024 19:03
Son güncelleme 14 Eylül 2024 19:07
Premier Lig 4. hafta maçında Brighton, sahasında Ipswich Town ile karşılaştı. American Express Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 sona erdi.

Brighton'da Ferdi Kadıoğlu, 68. dakikada Hinshelwood'un yerine oyuna dahil oldu ve İngiliz ekibiyle ilk maçına çıktı.

Bu sonucun ardından Brighton ligde puanını 8'e çıkardı. Ipswich Town ise 2 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Brighton, Nottingham ile oynayacak. Ipswich ise Southampton ile karşılaşacak.

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