Ferdi Kadıoğlu ilk maçına çıktı!

🇹🇷 Ferdi Kadıoğlu, Brighton-Ipswich Town maçının 67. dakikasında oyuna girdi.pic.twitter.com/ojDO3Xt8hp



— Sporxtv (@sporxtv) September 14, 2024

Premier Lig 4. hafta maçında Brighton, sahasında Ipswich Town ile karşılaştı. American Express Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 sona erdi.Brighton'da Ferdi Kadıoğlu, 68. dakikada Hinshelwood'un yerine oyuna dahil oldu ve İngiliz ekibiyle ilk maçına çıktı.Bu sonucun ardından Brighton ligde puanını 8'e çıkardı. Ipswich Town ise 2 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Brighton, Nottingham ile oynayacak. Ipswich ise Southampton ile karşılaşacak.