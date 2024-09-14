Ferdi Kadıoğlu ilk maçına çıktı!

Premier Lig 4. hafta maçında Brighton, sahasında Ipswich Town ile karşılaştı. American Express Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 sona erdi.
Brighton'da Ferdi Kadıoğlu, 68. dakikada Hinshelwood'un yerine oyuna dahil oldu ve İngiliz ekibiyle ilk maçına çıktı.
Bu sonucun ardından Brighton ligde puanını 8'e çıkardı. Ipswich Town ise 2 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Brighton, Nottingham ile oynayacak. Ipswich ise Southampton ile karşılaşacak.
Brighton'da Ferdi Kadıoğlu, 68. dakikada Hinshelwood'un yerine oyuna dahil oldu ve İngiliz ekibiyle ilk maçına çıktı.
Bu sonucun ardından Brighton ligde puanını 8'e çıkardı. Ipswich Town ise 2 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Brighton, Nottingham ile oynayacak. Ipswich ise Southampton ile karşılaşacak.
🇹🇷 Ferdi Kadıoğlu, Brighton-Ipswich Town maçının 67. dakikasında oyuna girdi.pic.twitter.com/ojDO3Xt8hp
— Sporxtv (@sporxtv) September 14, 2024
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU