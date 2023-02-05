Ferdi Kadıoğlu için geliyorlar

Adana Demirspor maçı sonrası Fenerbahçe'de çok çarpıcı bir transfer gelişmesi yaşandı.



İtalyan basınındaki haberlere göre; Juventus, Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istiyor. Torino ekibi, hem Fenerbahçe hem de oyuncuyla şimdiden anlaşıp transferi noktalamak istiyor.



Kadıoğlu için masadaki teklifin milyon euro olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe'nin talebi ise bu miktarın oldukça yukarısı. İtalyan ekibinin genç yıldızı transfer için izlemeye geleceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin evinde Konyaspor ile oynayacağı maçta tribünlerde Juventuslu socutların olması bekleniyor.



Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 resmi maça çıkan Ferdi, bu maçlarda 3 asist kaydetti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ