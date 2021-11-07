Ferdi Kadıoğlu: 'Her şeyi denedik, olmadı!'

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.



İşte Ferdi Kadıoğlu'nun sözleri:



"Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ne yazık ki kazanamadık. her şeyi denedik. Son dakika golüyle 1 puan aldık ama bu bizim için yeterli değil. 1 puan bize yetmez. Birlikte kalmalıyız ve hazırlanıp, daha iyisini göstermeliyiz. Şu anki sonuç nedeniyle hayal kırıklığı içerisindeyiz."





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