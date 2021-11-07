Ferdi Kadıoğlu: "Her şeyi denedik, olmadı!"

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Kayserispor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ferdi Kadıoğlu: 'Her şeyi denedik, olmadı!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Kasım 2021 21:23
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.

İşte Ferdi Kadıoğlu'nun sözleri:

"Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ne yazık ki kazanamadık. her şeyi denedik. Son dakika golüyle 1 puan aldık ama bu bizim için yeterli değil. 1 puan bize yetmez. Birlikte kalmalıyız ve hazırlanıp, daha iyisini göstermeliyiz. Şu anki sonuç nedeniyle hayal kırıklığı içerisindeyiz."


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.