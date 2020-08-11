Fenerbahçe'nin hedefindeki stoper ortaya çıktı

Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Lacivetliler son olarak Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos için harekete geçti ve son haberlere göre oyuncu için 3 milyon dolarlık bir teklif yaptı.



24 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, stoper mevkisinde forma giyiyor. Lemos daha önce Sassuolo ve Rubin Kazan gibi kulüplerde forma giydi.



BAŞKANLARI AÇIKLADI



Las Palmas Başkanı Miguel Angel Ramirez de oyuncunun kadrodan ayrılacağını duyurdu. Fenerbahçe'nin kısa süre içinde transferi resmiyete kavuşturması bekleniyor.



Uruguaylı stoper geçtiğimiz sezon takımı Las Palmas ile 27 resmi maça çıktı. Lemos, bu maçlarda takımına 1 gollük katkı sağladı.



