Premier Lig takımlarından Tottenham'da forma giyen ve ismi transferde Fenerbahçe ile anılan Fransız futbolcu Moussa Sissoko, Tottenham'da mutlu olduğunu ve kalmak istediğini açıkladı.
''DAHA ÇOK MAÇ OYNAYACAĞIM, DEVAM...''
İngiliz basınına konuşan Sissoko, ''İlk sezonum hiç kolay değildi. Geç gelmiştim, hazırlanamamıştım. Ama geçen sezon fena geçmedi. Çok maç oynadım ve takıma adapte oldum. Bu sene de aynı olacak. Daha çok maça çıkıp daha iyi olmaya çalışacağım. Burada herkesi çok seviyorum. Tottenham'da devam etmek istiyorum.'' sözlerini kullandı.
Orta sahanın ortasında ve sağ kanatta forma giyebilen 28 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında 35 milyon Euro'ya Newcastle'dan Tottenham'a transfer olmuştu. Sissoko, 53 kez de Fransa Milli Takımı formasını giydi.
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''DAHA ÇOK MAÇ OYNAYACAĞIM, DEVAM...''
İngiliz basınına konuşan Sissoko, ''İlk sezonum hiç kolay değildi. Geç gelmiştim, hazırlanamamıştım. Ama geçen sezon fena geçmedi. Çok maç oynadım ve takıma adapte oldum. Bu sene de aynı olacak. Daha çok maça çıkıp daha iyi olmaya çalışacağım. Burada herkesi çok seviyorum. Tottenham'da devam etmek istiyorum.'' sözlerini kullandı.
Orta sahanın ortasında ve sağ kanatta forma giyebilen 28 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında 35 milyon Euro'ya Newcastle'dan Tottenham'a transfer olmuştu. Sissoko, 53 kez de Fransa Milli Takımı formasını giydi.
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