Premier Lig takımlarından'da forma giyen ve ismi transferdeile anılan Fransız futbolcu, Tottenham'da mutlu olduğunu ve kalmak istediğini açıkladı.İngiliz basınına konuşan Sissoko, ''İlk sezonum hiç kolay değildi. Geç gelmiştim, hazırlanamamıştım. Ama geçen sezon fena geçmedi. Çok maç oynadım ve takıma adapte oldum. Bu sene de aynı olacak. Daha çok maça çıkıp daha iyi olmaya çalışacağım. Burada herkesi çok seviyorum. Tottenham'da devam etmek istiyorum.'' sözlerini kullandı.Orta sahanın ortasında ve sağ kanatta forma giyebilen 28 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında 35 milyon Euro'ya Newcastle'dan Tottenham'a transfer olmuştu. Sissoko, 53 kez de Fransa Milli Takımı formasını giydi.