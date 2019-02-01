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Fenerbahçe'nin golünde 'ofsayt' tartışmaları

Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında attığı gol öncesinde Isla'nın pozisyonu tartışmalara neden oldu.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'nin golünde 'ofsayt' tartışmaları
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01 Şubat 2019 20:50
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçta tartışmalara yol açan bir pozisyon yaşandı.

Mücadelenin 7. dakikasında Andre Ayew'in attığı gol öncesinde, sağ kanatta Isla'nın pozisyonunda ofrsayt tartışmaları yaşandı. Hakem golü verirken, sosyal medyada pozisyon ile ilgili farklı görüşler yer aldı.

İşte gol öncesinde Isla'nın pozisyonu...



*Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçta tartışmalara yol açan bir pozisyon yaşandı.
Mücadelenin 7. dakikasında Andre Ayew'in attığı gol öncesinde, sağ kanatta Isla'nın pozisyonunda ofrsayt tartışmaları yaşandı. Hakem golü verirken, sosyal medyada pozisyon ile ilgili farklı görüşler yer aldı.
İşte gol öncesinde Isla'nın pozisyonu...Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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