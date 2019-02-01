Fenerbahçe'nin golünde 'ofsayt' tartışmaları

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçta tartışmalara yol açan bir pozisyon yaşandı.
Mücadelenin 7. dakikasında Andre Ayew'in attığı gol öncesinde, sağ kanatta Isla'nın pozisyonunda ofrsayt tartışmaları yaşandı. Hakem golü verirken, sosyal medyada pozisyon ile ilgili farklı görüşler yer aldı.
İşte gol öncesinde Isla'nın pozisyonu...
*Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçta tartışmalara yol açan bir pozisyon yaşandı.
Mücadelenin 7. dakikasında Andre Ayew'in attığı gol öncesinde, sağ kanatta Isla'nın pozisyonunda ofrsayt tartışmaları yaşandı. Hakem golü verirken, sosyal medyada pozisyon ile ilgili farklı görüşler yer aldı.
İşte gol öncesinde Isla'nın pozisyonu...Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Mücadelenin 7. dakikasında Andre Ayew'in attığı gol öncesinde, sağ kanatta Isla'nın pozisyonunda ofrsayt tartışmaları yaşandı. Hakem golü verirken, sosyal medyada pozisyon ile ilgili farklı görüşler yer aldı.
İşte gol öncesinde Isla'nın pozisyonu...
*Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçta tartışmalara yol açan bir pozisyon yaşandı.
Mücadelenin 7. dakikasında Andre Ayew'in attığı gol öncesinde, sağ kanatta Isla'nın pozisyonunda ofrsayt tartışmaları yaşandı. Hakem golü verirken, sosyal medyada pozisyon ile ilgili farklı görüşler yer aldı.
İşte gol öncesinde Isla'nın pozisyonu...Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın