Fenerbahçe'nin en 'etkili' transferi: Mame Thiam!

Fenerbahçe'nin bu sezon en çok gole katkı sağlayan ismi Mame Baba Thiam oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin en 'etkili' transferi: Mame Thiam!
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13 Şubat 2021 19:37
Fenerbahçe'ye sezon başında bonservissiz olarak katılan Mame Thiam, 23 transferli kadronun gole en çok katkı yapan ismi oldu.

Mame Thiam, Karagümrük'e attığı golle birlikte 8 gol ve 4 asiste ulaştı. Thiam'ın ardından gole en çok etki eden isimse 5 gol ve 6 asistle Dimitrios Pelkas oldu.

Son dönemde performansını artıran Mame Thiam, oynadığı son 10 lig maçında 6 gol ve 3 asist yaptı.

28 yaşındaki Senegalli'nin bu sezon ligde attığı gollerin tamamı da ilk yarılarda geldi.



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