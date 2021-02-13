Fenerbahçe'nin en 'etkili' transferi: Mame Thiam!

Fenerbahçe'nin bu sezon gole en çok etki eden oyuncusu Mame Baba Thiam.



🔥8 gol, 4 asist pic.twitter.com/LAeDRtu2Ae



— Sporx (@sporx) February 13, 2021

Fenerbahçe'ye sezon başında bonservissiz olarak katılan Mame Thiam, 23 transferli kadronun gole en çok katkı yapan ismi oldu.Mame Thiam, Karagümrük'e attığı golle birlikte 8 gol ve 4 asiste ulaştı. Thiam'ın ardından gole en çok etki eden isimse 5 gol ve 6 asistle Dimitrios Pelkas oldu.Son dönemde performansını artıran Mame Thiam, oynadığı son 10 lig maçında 6 gol ve 3 asist yaptı.28 yaşındaki Senegalli'nin bu sezon ligde attığı gollerin tamamı da ilk yarılarda geldi.