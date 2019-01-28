Fenerbahçe'nin Ada'dan yeni hedefi; Danny Drinkwater

Moses'i Chelsea'den kiralayan Fenerbahçe için yine bir isim ortaya atıldı. Sarı-lacivertliler Chelsea'nin bir başka yıldızı Danny Drinkwater'ı da kiralamak için girişimlere başladı. 1990 doğumlu 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Chelsea ile pek fazla forma şansı bulamadı.Fenerbahçe, son 4 sezonda kadrosuna dahil ettiği 32 yabancı futbolcunun 9'unu İngiltere'den tercih etti. Bu sezon Ayew, Slimani ve Moses'ı renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, geçen sezon ise Janssen'i kiralamıştı. 2016-2017 sezonunda Skrtel ve Lens'i kadrosuna katan Kanarya, en ses getiren transferleri 2015-2016 sezonunda Van Persie, Nani ve Markovic'i alarak yapmıştı.bu sezon Chelsea ile sadece 1 maçta 30 dakika süre aldı. 28 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor