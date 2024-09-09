Fenerbahçeli taraftarlar Hatay'da kırtasiye yardımı dağıttı

Fenerbahçe taraftarları, Yayladağı'nda öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı. Yardım organizasyonuna Kaymakam Halil Yazıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hikmet Bilgil de katıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçeli taraftarlar Hatay'da kırtasiye yardımı dağıttı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Eylül 2024 18:59
Fenerbahçe'ye gönül veren 1907 ÜNİFEB Çukurova Üniversitesi Grubu'ndaki taraftarlar, Yayladağı'nda öğrencilere kırtasiye yardımı dağıttı.

Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hikmet Bilgil ve 1907 ÜNİFEB Çukurova Üniversitesi Grubu üyesi olan taraftarlar, beraberinde getirdikleri kırtasiye ürünlerini ilçeye bağlı Kasımbey Mahallesi İlkokulu'nda okuyan öğrencilere dağıttılar. İlk ders zilinin çalınmasının ardından öğrencilere iyi dersler dileklerinde bulunan Kaymakam Yazıcı ve beraberindeki heyet, kırtasiye yardımlarının dağıtımının ardından desteklerinden dolayı 1907 ÜNİFEB Çukurova Üniversitesi grubu üyesi taraftarlara teşekkürlerini sundu. 



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery