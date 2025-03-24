Fenerbahçeli futbolcular milli takımlarında mücadele etti

Feerbahçe'nin 13 futbolcusu milli takımlarında görev aldı. Türk oyunculardan Mert Müldür, İsmail Yüksek, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın A Milli Futbol Takımı'nda forma terletti.
Sarı-lacivertlilerin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, Slovak oyuncusu Milan Skriniar, Bosna Hersek'ten Edin Dzeko, Polonya oyuncusu Szymanski, Faslı oyuncular Youssef En-Nesyri ile orta saha Sofyan Amrabat, Nijerya'da Bright Osayi-Samuel ve Ganalı oyuncu Alexander Djiku ülke takımlarının kadrosuna isimlerini yazdırdılar.
LIVAKOVIC, FRANSA KARŞISINDA DAMGA VURDU
Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, UEFA Uluslar Ligi'ne damga vuran kalecilerden biri oldu. Fransa karşısında Hırvatistan kalesini koruyan Livakovic bu maçta ülkesini ayakta tutmaya çalıştı. İki maçta toplam 14 kurtarış yapan file bekçisi penaltılarda yeterli olamadı. Öte yandan bu maça damga vuran olaylardan biri ise turun 2'nci maçında Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin bir pozisyonda Livakovic'in topu ellerine almasına rağmen diziyle müdahalede bulunması oldu. Müdahale sonrası Livakovic kısa süreli sakatlık yaşadı. Mbappe, Hırvat oyuncuyu kaldırmaya çalıştığında ise Livakovic Fransız yıldızı itti. Başarılı kaleci Hırvat Milli Takımı'nın favori oyuncusu seçildi.
DZEKO'NUN MİLLİ FORMAYLA BURNU KIRILDI
Bosna Hersek Milli Takımı'nda 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde forma giyen Edin Dzeko, Romanya ile oynadığı maçta burnuna aldığı sert darbe sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde burnunun kırıldığı tespit edilen oyuncunun ameliyatlık bir durumunun olmadığı tespit edildi.
SZYMANSKI MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ
2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Polonya forması giyen Sebastian Szymanski ilk 11'de başladığı Litvanya karşılaşmasında 4 kilit pas verdiği karşılaşmada maçın oyuncusu seçildi.
SKRINIAR MÜCADELEYİ SONUNA KADAR BIRAKMADI
Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, maça ilk 11'de başladı ve mücadelede 90 dakika sahada kaldı. UEFA Uluslar B Ligi kümede kalma mücadelesi rövanş maçında Slovenya uzatmalarda 1-0'lık skorla kazandı. Bu maçta Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar ilk 11'de başladı ve maçın sonuna kadar mücadeleyi bırakmadı.
Afrika'da kıtasında 2023 yılının kasım ayında başlayan 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında ülkelerini temsil eden Osayi Samuel, Djiku En-Neysri ve Amrabat'ın performanları ise şu şekilde;
Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı'nda Galatasaray'ın golcü yıldızı Osimhen ile birlikte ilk 11'de yer aldı. Bu karşılaşmada Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Osayi, Ruanda-Nijerya maçında 77'nci Dakikada oyundan çıktı.
Öte yandan Djiku, Gana Milli Takımı'nda 90 dakika görev aldı. Gana-Çad mücadelesinde Djiku'nun milli takımı 5-0'lık net skorla kazandı.
Mourinho'nun ilk 11'inin vazgeçilmez Faslı oyuncuları En-Neysri ve Amrabat ise şans bulmaları halinde 26 Mart'ta Tanzanya ile oynanacak mücadelede forma giyecekler. Bu karşılaşmanın sonucu olarak Türkiye'ye geç dönmesi beklenen yıldız oyuncular Mourinho'nun taktik antrenmanına yetişemeyebilir.
Fenerbahçeli futbolcular milli takımlarında mücadele etti
Fenerbahçe'den tam 13 futbolcu milli takımlarında forma giydi.
Feerbahçe'nin 13 futbolcusu milli takımlarında görev aldı. Türk oyunculardan Mert Müldür, İsmail Yüksek, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın A Milli Futbol Takımı'nda forma terletti.
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