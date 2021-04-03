Fenerbahçe'den Vesely ve Nando De Colo için açıklama

Fenerbahçe Kulübü, Jan Vesely ve Nando de Colo'nun sakatlıkları hakkında açıklama yaptı. İşte sarı-lacivertli iki ismin son durumu...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Vesely ve Nando De Colo için açıklama
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03 Nisan 2021 13:24
Fenerbahçe Beko'nun Barcelona ile oynadığı maçta sakatlanan Jan Vesely ve Nando de Colo'nun durumları hakkında açıklama yapıldı.

"İKİ HAFTA TEKRAR BAKILACAK"

Sarı-lacivertli kulüpten Jan Vesely hakkında yapılan açıklamada "Oyuncumuz Jan Vesely'nin 3 Nisan Cumartesi günü (bugün) Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde çekilen MR'ında sol ayak bileği dış yan bağ lezyonu tespit edilmiştir. Jan Vesely'nin tedavisine başlanmıştır ve sporcumuzun durumu, iki hafta sonra tekrar değerlendirilerek dönüş sürecine karar verilecektir." denildi.

"R.MADRİD ÖNCESİ DEĞERLENDİRİLECEK"

Nanado De Colo için yaılan açıklamada ise "Karşılaşmanın son çeyreğinde sakatlanan Nando De Colo'nun diz travması nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Sporcumuzun durumu, Real Madrid karşılaşması öncesinde tekrar değerlendirilecektir." ifadelerini kullanıldı.



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