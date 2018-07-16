Luis Neto'nun ayrılması sonrası Fenerbahçe'de stoper olarak Martin Skrtel ve Roman Neustadter'in yanı sıra altyapıdan yetişen Yiğithan Güveli kaldı.Phillip Cocu, savunmanın ortasına mutlaka takviye yapılmasını talep etti. Comolli, Hollandalı teknik adamın istediği özellikler doğrultusunda adayları belirledi. Listede Chelsea'nin Fransız oyuncusu Kurt Zouma da bulunuyor.1.90 m.'lik boyuyla hava toplarında etkili olan Zouma, yüksek fizik gücü ve atletik yapısıyla da dikkat çekiyor. 23 yaşındaki stoper geçtiğimiz sezonu Stoke'ta kiralık olarak geçirmişti. Chelsea, Fransız savunmacıyı yeniden kiralık olarak gönderecek.Zouma'nın birçok talibi bulunuyor. İngiltere'de güçlü ilişkilere sahip olan Damien Comolli, bu sayede Fenerbahçe'yi Zouma konusunda bir adım öne geçirmeyi umuyor.Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezon Stoke'ta 34 resmi maçta forma giydi. 23 yaşındaki oyuncu takımın en iyilerinden biri olsa da Stoke'un ligden düşmesini önleyemedi.