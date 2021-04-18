Fenerbahçe'den Başakşehir'in golüne itiraz

Başakşehir ile Fenerbahçe arasındaki müsabakanın 18. dakikasında ev sahibi ekibin Ömer Ali Şahiner ile bulduğu gol öncesi yaşanan pozisyon tartışmalara neden oldu.



Fenerbahçe, 17. dakikada kazandığı köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Top altıpas önünde Dimitrios Pelkas'ın önüne geldi. Pelkas şut atacağı sırada Danijel Aleksic topa kayarak müdahale etti ve takım arkadaşına kazandırdı. Daha sonra Başakşehir hızlı hücumu Ömer Ali Şahiner'in golüyle tamamlandı.



Cüneyt Çakır, pozisyon sonrası VAR hakemi Ümit Öztürk'ü bekledi ve gelen onay üzerine santrayı işaret etti.



Fenerbahçeli oyuncular, bu karara yoğun şekilde itiraz ettiler. Mert Hakan Yandaş, bu itirazlar sonrası sarı kartla cezalandırıldı.



ERMAN TOROĞLU: "FAUL YOK"



Pozisyonu değerlendiren Erman Toroğlu, "Fenerbahçeli oyuncular çalışmış, 6-7 oyuncuyla hakemin üstüne yürüyorlar. İlk golden önce faul yok ama hakeme çok yüklendiler, çalışılmış. Fenerbahçe arkadan geliyor, her şeyi deneyecek, bu iş böyledir." dedi.



