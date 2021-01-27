Fenerbahçe'de yayıncı kuruluş için flaş karar!

Fenerbahçe Spor Kulübü, Mesut Özi'in imza törenine yayıncı kuruluş BeINSports'u akredite etmedi.



Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç konu hakkında yaptığı açıklamada, "Yayıncı kuruluş basın toplantısını ve imza töreninin önemsiyor ki Anadolu Ajansı üzerinden gösteriyorlar. Size karşı tavır sergileyen bir kulübün içeriklerini gösteriyorsanız, demek ki bu kulübün bir önemi var. Tavrımız ve tutumumuz net. Konuşarak çözülmeyecek sorun yoktur. Burada değiller, neden içeri aldığımızı soruyorlar. İçeri almadık, haber ajansı üzerinden link veriyorlar" dedi.t



