Fenerbahçe'de Serdar Aziz takımda kaldı

Transferin son gününde Fenerbahçe - Beşiktaş arasında büyük bir hareketlilik yaşandı. Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Serdar Aziz Beşiktaş'ın kapısından döndü.

Haber; Sabah
Fenerbahçe'de Serdar Aziz takımda kaldı
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06 Ekim 2020 10:35
Fenerbahçe'nin yüksek maaşından kurtulmaya çalıştığı Serdar Aziz için son gün Beşiktaş ile yapılan görüşmelerden sonuç alınmadı.

Tecrübeli stoper Serdar Aziz takımda kaldı. A takım listesinde yer alacak oyuncu gerek görülmediği takdirde sahaya sürülmeyecek.

Daha önce Galatasaray forması giyen Serdar Aziz, kadro dışı kalması sonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Deneyimli savunmca Fenerbahçe'de de beklentilerin altında kalınca yüksek maaşı nedeniyle gözden çıkarılmıştı.



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