Fenerbahçe'de Serdar Aziz takımda kaldı

Fenerbahçe'nin yüksek maaşından kurtulmaya çalıştığı Serdar Aziz için son gün Beşiktaş ile yapılan görüşmelerden sonuç alınmadı.
Tecrübeli stoper Serdar Aziz takımda kaldı. A takım listesinde yer alacak oyuncu gerek görülmediği takdirde sahaya sürülmeyecek.
Daha önce Galatasaray forması giyen Serdar Aziz, kadro dışı kalması sonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Deneyimli savunmca Fenerbahçe'de de beklentilerin altında kalınca yüksek maaşı nedeniyle gözden çıkarılmıştı.
Tecrübeli stoper Serdar Aziz takımda kaldı. A takım listesinde yer alacak oyuncu gerek görülmediği takdirde sahaya sürülmeyecek.
Daha önce Galatasaray forması giyen Serdar Aziz, kadro dışı kalması sonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Deneyimli savunmca Fenerbahçe'de de beklentilerin altında kalınca yüksek maaşı nedeniyle gözden çıkarılmıştı.