Fenerbahçe'de Ramazan Civelek sürprizi

Fenerbahçe'de gelecek sezonun hazırlıkları yapılırken, Ramazan Civelek'le ilgili de yeni bir karar verildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de Ramazan Civelek sürprizi
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06 Mayıs 2020 10:00
Yeni sezon kadro çalışmaları kapsamında Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor.

Daha önce 2015 yılında altyapıdan A takıma çıkan ancak ilerleyen dönemde ayrılan Ramazan Civelek yeniden sarı-lacivertli kulübe dönüyor.

Futbol takımının sportif direktörlüğünü üstlenecek Emre Belözoğlu'nun genç oyuncuyla görüştüğü ve yeni sezon için takıma çağırdığı aktarıldı.

Karagümrük'te oynayan 24 yaşındaki Ramazan'ın sözleşmesinde 1 milyon TL'ye Fenerbahçe'ye satış opsiyonu bulunuyor.

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