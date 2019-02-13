HARUN TEKİN YİNE KURTARDI!

DIAGNE VE RODALLEGA'YA DA GEÇİT VERMEDİ!

Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin, sakatlığını atlattı ve 50 gün sonra formasına kavuştu. Son maçını 24 Aralık'ta Spor Toto Süper Lig'deki Antalyaspor karşısında oynayan Harun, Avrupa arenasında formayı Volkan Demirel'den aldı.Sarı-lacivertli takımın kalesine yeniden geçen Harun Tekin, Zenit maçıyla yine bir penaltıyla karşı karşıya kaldı. Ancak Harun Tekin, Robert Mak'ın penaltı vuruşunda gole izin vermedi.Robert Mak'a gol izni vermeyen Harun Tekin, 2014-2015 sezonundan bu yana kalesine atılan 25 penaltının 11'ini kurtararak da önemli bir istatistiğe imza atmış oldu.Harun Tekin bu sezon Süper Lig'de Mbaye Diagne (Kasımpaşa) ve Hugo Rodallega'ya (Trabzonspor) da penaltılarda geçit vermedi. Sarı-lacivertli kaleci, Giresunsporlu Volkan Okumak ve Ankaragücü'nden Erdem Özgenç'in penaltı vuruşlarında başarılı olamamıştı.Öte yandan bu sezon başında Bursaspor forması giyen Harun Tekin, Fenerbahçe'ye karşı oynadıkları maçta Giuliano'nun penaltısında da gole engel olamamıştı.