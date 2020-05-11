Fenerbahçe'de Marcelo rüyası gerçek mi olacak?

Fenerbahçe'de sol bek sorunu yaz transfer döneminde sona erecek. Sarı-lacivertliler uzun bir süredir sol bek mevkisinde istediği rotasyonu sağlayamamıştı ve bu eksiklik beklenmedik puan kayıplarına sebep oldu. Hasan Ali Kaldırım'ın o mevkide tek alternatif olması elleri kolları bağlarken, deneyimli futbolcunun sezon sonu sözleşmesinin bitecek olması arayışları hızlandırdı. Fenerbahçe taraftarı da Hasan Ali Kaldırım'la sözleşme yenilenmemesi için yönetime baskı yaparken, yönetim hedef büyüttü.Taraftarı heyecanlandıracak bir isim üzerinde yoğunlaşan sarı-lacivertliler dünyaca ünlü bir ismi gündemine aldı. Fenerbahçe Yönetimi'ne yakınlığıyla bilinen ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın, "Sol bekin kralı geliyor, rahat olun" açıklamasının ardından birçok isim ortaya atılmıştı. O isimlerden biri de Real Madrid'in gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Marcelo'ydu. Acun Ilıcalı'nın açıklaması sonrası Marcelo tt olmuştuÖte yandan AS, Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen Sambacı'yla ilgili flaş bir haber yayımladı ve Real Madrid'in yollarını ayırmak istediği isimleri yazdı. İspanyol devinin gelecek sezonun transferleri öncesi Marcelo ile birlikte James Rodriguez, Gareth Bale, Lucas Vasquez, Mariano Diaz, Nacho ve Luka Modric ile yollarını ayıracağı belirtildi. 13 sezondur formasını giydiği Madrid'de yıllık 8 milyon euro kazanan Marcelo'nun sözleşmesi 2022'de sona eriyor.Marcelo ismi taraftarı çok heyecanlandırırken Sporx'inuygulamasında da 3 gün içerisinde Fenerbahçe'nin sol bekine 10 binin üzerinde Marcelo transferi yapıldı. Uygulamaya gitmek için fotoğrafa tıklayın