Fenerbahçe'de Gökhan ve Caner sinerji getirdi

Transferlerine bazı taraftarlarca 'kuşkulu' yaklaşılan Gökhan Gönül ile Caner Erkin, gösterdikleri performansla göz dolduruyor.



İki oyuncu, tecrübeleriyle şimdiden kenar beklerde takıma ciddi katkı yapacaklarının sinyalini verdi. Özellikle Caner Erkin'in hücumda etkili ortalarıyla golcüleri de rahatlatması bekleniyor. Teknik direktör Erol Bulut, iki oyuncunun da hırs ve isteğinden çok memnun.