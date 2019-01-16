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Fenerbahçe'de animasyon çalışması

Fenerbahçe'da, yönetimden transfer beklerken, teknik heyet ikinci yarıda patlama için elindeki tüm imkânlarla çalışıyor. Yanal futbolculara her anlamda yükleme yapıyor

Kaynak: Türkiye
Fenerbahçe'de animasyon çalışması
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16 Ocak 2019 12:10
Fenerbahçe'de beklenen transferler gerçekleşmezken, teknik direktör Ersun Yanal ve ekibi eldeki oyunculara motive olmuş durumda. Antalya kampında takımın performansını artırmak adına fiziksel yüklemeler yapan teknik heyet şimdi ise teknolojik çalışmalarla futbolculara bilgi pompalıyor. Teknolojinin tüm nimetlerinden en üst seviyede faydalanan sarı-lacivertlilerde idmanlardaki tüm veriler kayıt altına alınıyor. Sakatlığa önlem olarak çalışmalar esnasında oyuncuların yorgunluk seviyeleri sürekli takip edilirken, bu sonuçlara göre dinlenme süreleri, ek idman programları belirleniyor. Bedensel kitle endeksleri baz alınarak diyetisyen kontrolünde beslenme düzenlemesi yapılıyor.

NEFESLERİ BİLE KAYITLI
Taktik çalışmalar ise tamamen bilgisayar destekli hazırlanıyor. İdmanlarda oyuncuların alacağı pozisyonlar, taktiklerin uygulanış şekilleri animasyon sunumuyla takıma anlatılıyor. Antrenmanlar kayıt altına alınırken, çalışma sonrası animasyon görüntüleriyle, oyuncuların gerçek görüntüleri üst üste konarak hatalar, eksikler tespit ediliyor. Koşu mesafeleri, bireysel pozisyon alışlar, savunmada ve hücumda takım dizilişi gibi veriler rakamsal bilgiler eşliğine bilgisayara işlenirken, hata payının en aza indirilmesi üzerine çalışmalara gerçekleştiriliyor. Elde edilen sonuçlar her antrenman sonrası oyuncuların iletişim adreslerine servis ediliyor. Teknik heyet, oyuncular ile sürekli değerlendirme yapıyor.

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