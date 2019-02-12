Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 12 Şubat Salı günü Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Ruddy Buquet yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin Zenit ile oynayacağı maça yüksek talep var. Bilyoner'de Fenerbahçe - Zenit karşılaşması, en çok oynanan maçlar listesinde ilk sıraya yerleşti. Ayrıca Fenerbahçe - Zenit mücadelesi, Bilyoner'de "Tek Maç" olarak da oynanabiliyor. Hemen bu maçı kuponlarınıza eklemek için tıklayın...
MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE
Volkan Demirel
Mauricio Isla
Martin Skrtel
Sadık Çiftpınar
Hasan Ali Kaldırım
Jailson
Mehmet Topal
Tolgay Arslan
Victor Moses
Andre Ayew
Islam Slimani
ZENIT
Lunev
Anyukov
Rakitsky
Ivanovic
Naibullin
Hernani
Smolnikov
Erokhin
Marchisio
Driussi
Dzyuba
FENERBAHÇE - ZENIT: SON 32 YOLLARI
Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başlayan Fenerbahçe, Portekiz'in Benfica takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.
D Grubu'nda Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb, Slovakya'dan Spartak Trnava ve Belçika'dan Anderlecht ile eşleşen sarı-lacivertliler, grubunu Dinamo Zagreb'in ardından 2. sırada bitirerek son 32 turuna adını yazdırdı.
Teknik direktörlüğünü Sergei Semak'ın yaptığı Zenit ise sırasıyla Belarus'tan Dimano Minsk ve Norveç'ten Molde'yi eleyerek organizasyonda grup aşamasına yükseldi.
Grup aşamasında Danimarka'dan Kopenhag, Çekya'dan Slavia Prag ve Fransa'dan Bordeaux'la eşleşen Zenit, 11 puanla grup lideri olarak son 32 takım arasına kaldı.
Fenerbahçe'de 9 eksik
Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda 9 futbolcusu yer almıyor.
Sarı-lacivertli formayla sezon başından itibaren mücadele eden Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar'ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc da UEFA listesine dahil edilmedi.
Teknik direktör Ersun Yanal bu futbolcuların yerine UEFA'ya verilen yeni listede transferlerden Sadık Çiftpınar, Victor Moses ve Tolgay Arslan'ı tercih etti.
Fenerbahçe'de bu oyuncuların yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu lisansı bulunmayan Carlos Kameni ile sezon başında uzun süre sakatlığı bulunan ve sarı-lacivertli formayla bu sezon hiçbir karşılaşmada görev alamayan Tolga Ciğerci de UEFA listesinde bulunmuyor.
Yeni sezon öncesi gelecek adına kadroya katılan ve Süper Lig'de zaman zaman kadroda yer bulan Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu da UEFA maçlarında görev yapamayacak isimler arasında yer alıyor.
Skrtel ve Neto eski takımlarına karşı
Fenerbahçe ile Zenit arasındaki eşleşmede Martin Skrtel ve Luis Neto eski takımlarına karşı mücadele verecek.
Sarı-lacivertlilerin tecrübeli savunma oyuncusu Skrtel, 2004-2005 sezonunda transfer olduğu Zenit'te 2007-2008 sezonuna kadar forma giymişti.
Luis Neto ise uzun yıllar formasını giydiği Zenit'ten 2017-2018 sezonu başında Fenerbahçe'ye kiralanmıştı.
Portekizli oyuncu bir sezon giydiği sarı-lacivertli formanın ardından tekrar eski kulübü Zenit'e geri dönmüştü.
Fenerbahçe, Avrupa'da 229. kez sahaya çıkacak
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında 12 Şubat Salı günü Rusya'nın Zenit takımıyla sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 229. maçına çıkacak.
Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 228 karşılaşmada 83 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 97 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Bu maçlarda rakip filelere 282 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 335 gol gördü.
Fenerbahçe, evinde Avrupa takımlarına kolay yenilmiyor
Fenerbahçe, tur için Avrupa kupalarında son yıllardaki Kadıköy performansına güveniyor.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Kadıköy'de oynadığı son 16 maçta tek mağlubiyet yaşadı. Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, 3 yılı aşkın bir süredir Ülker Stadı'nda çıktığı 16 Avrupa kupası mücadelesinde 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
Sarı-lacivertliler, 17 Eylül 2015'te Norveç temsilcisi Molde'ye 3-1 yenildikten sonra Ajax, Lokomotiv Moskova, Braga, Monaco, Grasshoppers, Feyenoord, Manchester United, Zorya, Spartak Trnava ve Anderlecht'i mağlup etti.
Celtic, Krasnodar, Sturm Graz, Benfica ve Dinamo Zagreb'le berabere kalan Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya temsilcisi Vardar'a 2-1 mağlup oldu.
Söz konusu son 16 maçta filelerinde 8 gol gören sarı-lacivertliler, 9 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.
Zenit, eski günlerinden uzak
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda eşleştiği Rusya temsilcisi Zenit, son yıllarda çizdiği form grafiğiyle başarılı günlerinin uzağında kaldı.
Rusya'nın önemli kulüplerinden biri olan Zenit, 2005 yılından sonra gerçekleştirdiği çıkışla Avrupa futbolunda ismini duyurdu.
SSCB döneminde tek şampiyonluğunu 1984 yılında elde eden Zenit, Rusya Premier Ligi'nde ilk zaferini ise 2007 yılında yaşadı. Rusya'da daha sonra 2009-2010, 2011-2012 ve 2014-2015'te şampiyon olan Zenit, Avrupa'da ise 2008 yılında zirveye çıktı.
Zenit, UEFA Avrupa Ligi'nde 2007-2008 sezonunda finalde İskoç ekibi Rangers'ı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Zenit, 2008 yılındaki UEFA Süper Kupa maçında ise İngiliz ekibi Manchester United'ı 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Zenit'in Avrupa'da kazandığı iki kupada da takımın başında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat bulunuyordu.
Rusya temsilcisi, Avrupa'da daha sonraki en önemli başarılarını 2011-2012, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu oynayarak gerçekleştirdi.
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Ülker Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Ruddy Buquet yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin Zenit ile oynayacağı maça yüksek talep var. Bilyoner'de Fenerbahçe - Zenit karşılaşması, en çok oynanan maçlar listesinde ilk sıraya yerleşti. Ayrıca Fenerbahçe - Zenit mücadelesi, Bilyoner'de "Tek Maç" olarak da oynanabiliyor. Hemen bu maçı kuponlarınıza eklemek için tıklayın...
MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE
Volkan Demirel
Mauricio Isla
Martin Skrtel
Sadık Çiftpınar
Hasan Ali Kaldırım
Jailson
Mehmet Topal
Tolgay Arslan
Victor Moses
Andre Ayew
Islam Slimani
ZENIT
Lunev
Anyukov
Rakitsky
Ivanovic
Naibullin
Hernani
Smolnikov
Erokhin
Marchisio
Driussi
Dzyuba
FENERBAHÇE - ZENIT: SON 32 YOLLARI
Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başlayan Fenerbahçe, Portekiz'in Benfica takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.
D Grubu'nda Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb, Slovakya'dan Spartak Trnava ve Belçika'dan Anderlecht ile eşleşen sarı-lacivertliler, grubunu Dinamo Zagreb'in ardından 2. sırada bitirerek son 32 turuna adını yazdırdı.
Teknik direktörlüğünü Sergei Semak'ın yaptığı Zenit ise sırasıyla Belarus'tan Dimano Minsk ve Norveç'ten Molde'yi eleyerek organizasyonda grup aşamasına yükseldi.
Grup aşamasında Danimarka'dan Kopenhag, Çekya'dan Slavia Prag ve Fransa'dan Bordeaux'la eşleşen Zenit, 11 puanla grup lideri olarak son 32 takım arasına kaldı.
Fenerbahçe'de 9 eksik
Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda 9 futbolcusu yer almıyor.
Sarı-lacivertli formayla sezon başından itibaren mücadele eden Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar'ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc da UEFA listesine dahil edilmedi.
Teknik direktör Ersun Yanal bu futbolcuların yerine UEFA'ya verilen yeni listede transferlerden Sadık Çiftpınar, Victor Moses ve Tolgay Arslan'ı tercih etti.
Fenerbahçe'de bu oyuncuların yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu lisansı bulunmayan Carlos Kameni ile sezon başında uzun süre sakatlığı bulunan ve sarı-lacivertli formayla bu sezon hiçbir karşılaşmada görev alamayan Tolga Ciğerci de UEFA listesinde bulunmuyor.
Yeni sezon öncesi gelecek adına kadroya katılan ve Süper Lig'de zaman zaman kadroda yer bulan Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu da UEFA maçlarında görev yapamayacak isimler arasında yer alıyor.
Skrtel ve Neto eski takımlarına karşı
Fenerbahçe ile Zenit arasındaki eşleşmede Martin Skrtel ve Luis Neto eski takımlarına karşı mücadele verecek.
Sarı-lacivertlilerin tecrübeli savunma oyuncusu Skrtel, 2004-2005 sezonunda transfer olduğu Zenit'te 2007-2008 sezonuna kadar forma giymişti.
Luis Neto ise uzun yıllar formasını giydiği Zenit'ten 2017-2018 sezonu başında Fenerbahçe'ye kiralanmıştı.
Portekizli oyuncu bir sezon giydiği sarı-lacivertli formanın ardından tekrar eski kulübü Zenit'e geri dönmüştü.
Fenerbahçe, Avrupa'da 229. kez sahaya çıkacak
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında 12 Şubat Salı günü Rusya'nın Zenit takımıyla sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 229. maçına çıkacak.
Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 228 karşılaşmada 83 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 97 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Bu maçlarda rakip filelere 282 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 335 gol gördü.
Fenerbahçe, evinde Avrupa takımlarına kolay yenilmiyor
Fenerbahçe, tur için Avrupa kupalarında son yıllardaki Kadıköy performansına güveniyor.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Kadıköy'de oynadığı son 16 maçta tek mağlubiyet yaşadı. Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, 3 yılı aşkın bir süredir Ülker Stadı'nda çıktığı 16 Avrupa kupası mücadelesinde 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
Sarı-lacivertliler, 17 Eylül 2015'te Norveç temsilcisi Molde'ye 3-1 yenildikten sonra Ajax, Lokomotiv Moskova, Braga, Monaco, Grasshoppers, Feyenoord, Manchester United, Zorya, Spartak Trnava ve Anderlecht'i mağlup etti.
Celtic, Krasnodar, Sturm Graz, Benfica ve Dinamo Zagreb'le berabere kalan Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya temsilcisi Vardar'a 2-1 mağlup oldu.
Söz konusu son 16 maçta filelerinde 8 gol gören sarı-lacivertliler, 9 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.
Zenit, eski günlerinden uzak
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda eşleştiği Rusya temsilcisi Zenit, son yıllarda çizdiği form grafiğiyle başarılı günlerinin uzağında kaldı.
Rusya'nın önemli kulüplerinden biri olan Zenit, 2005 yılından sonra gerçekleştirdiği çıkışla Avrupa futbolunda ismini duyurdu.
SSCB döneminde tek şampiyonluğunu 1984 yılında elde eden Zenit, Rusya Premier Ligi'nde ilk zaferini ise 2007 yılında yaşadı. Rusya'da daha sonra 2009-2010, 2011-2012 ve 2014-2015'te şampiyon olan Zenit, Avrupa'da ise 2008 yılında zirveye çıktı.
Zenit, UEFA Avrupa Ligi'nde 2007-2008 sezonunda finalde İskoç ekibi Rangers'ı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Zenit, 2008 yılındaki UEFA Süper Kupa maçında ise İngiliz ekibi Manchester United'ı 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Zenit'in Avrupa'da kazandığı iki kupada da takımın başında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat bulunuyordu.
Rusya temsilcisi, Avrupa'da daha sonraki en önemli başarılarını 2011-2012, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu oynayarak gerçekleştirdi.
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