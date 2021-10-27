Milli ara dönüşü Galatasaray

Trabzonspor mağlubiyetiyle liderliği kaptıran, ardından Kadıköy'de Antwerp ile berabere kalan ve Alanya'ya yenilen Fenerbahçe'yi büyük bir tehlike daha bekliyor.Yaklaşık 1 ayda Süper Lig ve Avrupa'da 6 maça çıkacak olan Fenerbahçe bunların sadece birini evinde oynayacak.Trabzonspor yenilgisi ile liderliği kaybeden, Avrupa'da Antwerp ile berabere kalıp Kadıköy'de ilk yenilgisini Alanya'dan alan Kanarya'nın taraftara vedası protestolu olmuştu.Cumartesi günü Konya deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, dönüşünde Antwerp ile Belçika'da oynayacak.12. haftada Kayserispor'u Kadıköy'de ağırlayacak olan Pereira ve öğrencileri, sonrasındaki 3 maçta dış sahada ter dökecek.Milli ara dönüşü 21 Kasım'da Galatasaray'la Seyrantepe'de mücadele edecek olan takım, 4 gün sonra Olympiakos'la Yunanistan'da bu maçtan 4 gün sonra da Göztepe ile İzmir'de karşılaşacak.