Fenerbahçe yeni sezona sil baştan!

Sezona 4 kupa hedefiyle başlayan ve sırasıyla Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa'dan elenen Fenerbahçe'de tek umut lig kaldı. Ancak bitime 5 hafta kala Galatasaray puan farkını 4'e çıkartıp avantajı ele geçirdi. Bu tabloyla birlikte takımın akıbeti de az çok şekillendi. Sezon başında olduğu gibi önümüzdeki dönemde de sil baştan kurulum yapılacak.
KONTRATLARI BİTİYOR
Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Joshua King, Serdar Dursun ve Michy Batshuayi'nin kontratı bitiyor.
BİLETLERİ KESİLDİ
Luan Peres, Serdar Aziz, Rade Krunic, Miha Zajc ve Ryan Kent'in bileti kesildi.
CİDDİ TEKLİFLER VAR
Ciddi teklifler alan Dominik Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Bright Osayi-Samuel, Fred, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci gibi isimler için ayrılık ihtimali güçlü.
YENİ KADRO KURMAK ZORUNDA
Öte yandan Emre Mor, Lincoln Henrique ve Miguel Crespo da geri dönecek. Bu isimlerin de kalma şansı pek yok. SarıLacivertliler'de seçilecek yönetim, yeni bir kadro kurmak zorunda kalacak.
KONTRATLARI BİTİYOR
Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Joshua King, Serdar Dursun ve Michy Batshuayi'nin kontratı bitiyor.
BİLETLERİ KESİLDİ
Luan Peres, Serdar Aziz, Rade Krunic, Miha Zajc ve Ryan Kent'in bileti kesildi.
CİDDİ TEKLİFLER VAR
Ciddi teklifler alan Dominik Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Bright Osayi-Samuel, Fred, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci gibi isimler için ayrılık ihtimali güçlü.
YENİ KADRO KURMAK ZORUNDA
Öte yandan Emre Mor, Lincoln Henrique ve Miguel Crespo da geri dönecek. Bu isimlerin de kalma şansı pek yok. SarıLacivertliler'de seçilecek yönetim, yeni bir kadro kurmak zorunda kalacak.