Fenerbahçe'ye yeni orta saha: Medina

Orta saha için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, yeni bir hedef belirledi.
Sarı-lacivertli kulübün, Boca Juniors'ta forma giyen Cristian Medina'yı transfer etmek istediği öğrenildi.
MARIO BRANCO HAREKETE GEÇTİ
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, hem Medina hem de Arjantin deviyle temas kurduğu bildirildi. Branco'nun hedefinin, Medina'yı en az iki yıl kadroda tutup 35-40 milyon euro'ya satmak olduğu gelen bilgiler arasında.
22 yaşındaki orta saha oyuncusunun Boca Juniors ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Medina'nın güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
Sarı-lacivertli kulübün, Boca Juniors'ta forma giyen Cristian Medina'yı transfer etmek istediği öğrenildi.
MARIO BRANCO HAREKETE GEÇTİ
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, hem Medina hem de Arjantin deviyle temas kurduğu bildirildi. Branco'nun hedefinin, Medina'yı en az iki yıl kadroda tutup 35-40 milyon euro'ya satmak olduğu gelen bilgiler arasında.
22 yaşındaki orta saha oyuncusunun Boca Juniors ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Medina'nın güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.