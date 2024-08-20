Fenerbahçe'ye yeni orta saha: Medina

Fenerbahçe, Boca Juniors forması giyen orta saha oyuncusu Cristian Medina ile ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco, bu transfer için harekete geçti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'ye yeni orta saha: Medina
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20 Ağustos 2024 15:57
Orta saha için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, yeni bir hedef belirledi.

Sarı-lacivertli kulübün, Boca Juniors'ta forma giyen Cristian Medina'yı transfer etmek istediği öğrenildi.

MARIO BRANCO HAREKETE GEÇTİ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, hem Medina hem de Arjantin deviyle temas kurduğu bildirildi. Branco'nun hedefinin, Medina'yı en az iki yıl kadroda tutup 35-40 milyon euro'ya satmak olduğu gelen bilgiler arasında.

22 yaşındaki orta saha oyuncusunun Boca Juniors ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Medina'nın güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.





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