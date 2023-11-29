Ara transfer dönemi için çalışmalarını başlatan'de gündemdeki bölgelerden biri de sol kanat. Sarı-Lacivertlilerin bu sezon 19 maçta 15 gole katkı veren'in peşinde olduğu belirtildiSezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ve liderliğini sürdüren Fenerbahçe, gözünü ocak ayına çevirdi.Sezon başında yaptığı transferlerle kadro kalitesinde büyük bir sıçrama kaydeden Fenerbahçe, ara transferde de aynı düşünceyle hareket edecek. Sarı-Lacivertlilerin transferde ana hedefi stoper ve ön libero olsa da sol kanat takviyesinin de gündeme gelebileceği aktarıldı.Bu sezon tüm kulvarlarda 19 maça çıkan 31 yaşındaki Hollandalı 7 gol, 8 asistlik katkı verdi.Deneyimli kanat oyuncusunun Spartak Moskova ile sözleşmesinin sezon sonunda bitiyor olması transferin önünü açıyor.