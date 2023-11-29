Fenerbahçe'ye sürpriz sol kanat: Quincy Anton Promes

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ocak ayı için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gündeme Spartak Moskova'da forma giyen Hollandalı kanat Quincy Anton Promes geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'ye sürpriz sol kanat: Quincy Anton Promes
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29 Kasım 2023 11:06
Ara transfer dönemi için çalışmalarını başlatan Fenerbahçe'de gündemdeki bölgelerden biri de sol kanat. Sarı-Lacivertlilerin bu sezon 19 maçta 15 gole katkı veren Quincy Anton Promes'in peşinde olduğu belirtildi

Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ve liderliğini sürdüren Fenerbahçe, gözünü ocak ayına çevirdi.

Sezon başında yaptığı transferlerle kadro kalitesinde büyük bir sıçrama kaydeden Fenerbahçe, ara transferde de aynı düşünceyle hareket edecek. Sarı-Lacivertlilerin transferde ana hedefi stoper ve ön libero olsa da sol kanat takviyesinin de gündeme gelebileceği aktarıldı. Fenerbahçe'nin sol kanat adayı ise Quincy Anton Promes.

7 GOL 8 ASİST

Bu sezon tüm kulvarlarda 19 maça çıkan 31 yaşındaki Hollandalı 7 gol, 8 asistlik katkı verdi.



SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Deneyimli kanat oyuncusunun Spartak Moskova ile sözleşmesinin sezon sonunda bitiyor olması transferin önünü açıyor.  

 
 

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