Fenerbahçe'ye öneri: "Muani, gol problemini çözer"

Gelecek sezon için kolları şimdiden sıvayan Fenerbahçe'ye flaş bir öneri geldi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; fcnantes.com
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Fenerbahçe'ye öneri: 'Muani, gol problemini çözer'
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17 Şubat 2022 09:07
Yeni sezon planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe son dönemde forvette yaşanan sıkıntıya çözüm bulmak için kolları sıvamış durumda... Scout departmanı ile çalışmalar yapan ve çok sayıda ismi listesine alan Sarı-Lacivertliler'in gündemine flaş bir isim girdi.

FENERBAHÇE ARAŞTIRDI

Nantes forması giyen Randal Muani'nin menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildiği belirlendi. Fransız yıldız bu sezon Ligue 1'de 23 maçta 8 gol atıp 4 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Sezon sonu Nantes ile sözleşmesi bitecek olan Muani'nin Sarı-Lacivertli kurmaylar tarafından mercek altına alındığı ifade edildi. 7 kez Fransa U21 milli takımının formasını giyen 23 yaşındaki forvete çok sayıda talibin olduğu belirtiliyor. F.Bahçe'nin Muani ile ilgili maliyet ve performans araştırmaları yaptığı öğrenildi.

FİYATI 12 MİLYON EURO

Kongo asıllı olan genç yıldız 1.87 cm boyuna rağmen atletik özellikleri ile ön plana çıkıyor. Nantes altyapısında yetişen Randal Kolo Muani'nin güncel piyasa değeri 12 milyon Euro. Fransız forvet hem forvetin en ucunda hem de iki kanatta oynayabiliyor.

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