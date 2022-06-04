Fenerbahçe'ye Kenan Evren Lisesi müjdesi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kenan Evren Lisesi'nin arazisiyle ilgili bilgi verilmesini istedi.



Mali Genel Kurul'da konuşan Ali Koç "Kenan Evren Lisesi ile ilgili Hüseyin Aslan cevap verecek." dedi ve sonrasında sözü sarı-lacivertli yönetici aldı.



Fenerbahçeli Yönetici Hüseyin Arslan "Yakın zamanda bakanımıza gittik, istişare ettik. Oradaki yapılar için yıkım izni alınamıyordu. İzin aldık. 15 gün içinde yıkıma başlıyoruz. Arsa ile ilgili çalışmalar da devam etmekte. O parsel üzerinde plan ve projeler devam ediyor. Kördüğüm meselesi çözülmüştür, 30 yıllığına irtifak hattı kulübümüze tahsil edilmiştir." ifadelerini kullandı.





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