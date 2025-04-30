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Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Sarı-Lacivertliler, daha önce Napoli forması giyen Anguissa'yı gündemine almıştı. Bu bölgeye yönelik yeni bir isim ise menajerler tarafından önerildi: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin tecrübeli oyuncusu Wilfred Ndidi.
SERBEST KALMA BEDELİ DEVREDE
28 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, Leicester'ın Premier Lig'e veda etmesiyle birlikte sözleşmesinde yer alan 10.5 milyon euro'luk serbest kalma maddesi devreye girdi.
ALT LİGDE OYNAMAYA SICAK BAKMIYOR
Geçtiğimiz sezon Leicester ile Championship'te mücadele eden Ndidi, bir kez daha alt ligde forma giymek istemiyor. Bu durum, oyuncunun ayrılığa sıcak bakmasına neden oluyor.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Bu sezon 27 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Sarı-Lacivertliler, daha önce Napoli forması giyen Anguissa'yı gündemine almıştı. Bu bölgeye yönelik yeni bir isim ise menajerler tarafından önerildi: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin tecrübeli oyuncusu Wilfred Ndidi.
SERBEST KALMA BEDELİ DEVREDE
28 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, Leicester'ın Premier Lig'e veda etmesiyle birlikte sözleşmesinde yer alan 10.5 milyon euro'luk serbest kalma maddesi devreye girdi.
ALT LİGDE OYNAMAYA SICAK BAKMIYOR
Geçtiğimiz sezon Leicester ile Championship'te mücadele eden Ndidi, bir kez daha alt ligde forma giymek istemiyor. Bu durum, oyuncunun ayrılığa sıcak bakmasına neden oluyor.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Bu sezon 27 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.