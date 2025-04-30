Fenerbahçe'ye İngiltere'den piyango: Ndidi!

Orta sahaya takviye planlayan Fenerbahçe'ye, Anguissa'nın ardından menajerler aracılığıyla yeni bir aday sunuldu. Premier Lig'e veda eden yıldız oyuncunun kontratındaki 10.5 milyon euro'luk çıkış maddesi devreye girdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'ye İngiltere'den piyango: Ndidi!
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30 Nisan 2025 09:09
Son güncelleme 30 Nisan 2025 09:12
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun direktifleri doğrultusunda transfer çalışmalarında rotasını Avrupa'nın 5 büyük ligine çevirdi.

Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Sarı-Lacivertliler, daha önce Napoli forması giyen Anguissa'yı gündemine almıştı. Bu bölgeye yönelik yeni bir isim ise menajerler tarafından önerildi: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin tecrübeli oyuncusu Wilfred Ndidi.

SERBEST KALMA BEDELİ DEVREDE

28 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, Leicester'ın Premier Lig'e veda etmesiyle birlikte sözleşmesinde yer alan 10.5 milyon euro'luk serbest kalma maddesi devreye girdi.

ALT LİGDE OYNAMAYA SICAK BAKMIYOR

Geçtiğimiz sezon Leicester ile Championship'te mücadele eden Ndidi, bir kez daha alt ligde forma giymek istemiyor. Bu durum, oyuncunun ayrılığa sıcak bakmasına neden oluyor.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Bu sezon 27 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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