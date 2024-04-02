Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'den kötü haber!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın moralini bozan bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldız isimden teknik heyete kötü haber geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'den kötü haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Nisan 2024 09:27
Fenerbahçe'de Union Saint-Gilloise'le deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Çağlar Söyüncü, milli arada takımla çalışmalara başladı.

Ancak yıldız oyuncu, henüz istenilen seviyeye gelemedi. Ağrıları devam eden Çağlar'ın, Adana Demir, Galatasaray ve Olympiakos maçlarında oynaması beklenmiyor.

7 MAÇTA OYNADI

Çağlar Söyüncü, bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 7 karşılaşmada görev aldı. Milli futbolcu bu maçlarda 512 dakika süre buldu.

Fenerbahçe, milli oyuncuyu ara transfer döneminde Atletico Madrid'den sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Çağlar'ın güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery