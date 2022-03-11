Fenerbahçe, sezon başından beri peş peşe yaşanan sakatlıklar nedeniyle bir türlü tam kadro olamadı. Sarı-lacivertlilerde son dönemde takımdan uzak kalan isimler Luiz Gustavo, Filip Novak, Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu oldu. Gustavo 15 Ocak'taki Antalya ve Novak da 22 Ocak'taki Sivas maçından beri sahaya çıkamadı. Valencia ise bu sezon 3. sakatlığını Kasımpaşa karşısında yaşamış ve Trabzon mücadelesinde görev yapamamıştı. Gustavo ve Novak tamamen iyileşti ve hazır hale geldi.



Kartal'ı mutlu ettiler



Alanyaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdüren Fenerbahçe'de Novak ve Gustavo antrenmanın tamamında takımla çalıştı. İsmail Kartal ve sağlık ekibi, bu oyuncuların durumunu yakından takip etti. 2 yıldız da sorunsuz bir şekilde idmanı bitirdi. Hem bu durum hem de öğrencilerinin istekli bir şekilde dönüş yapması, İsmail Kartal'ı fazlasıyla mutlu etti. Bireysel olarak çalışan Valencia'nın ise bugün takıma katılması bekleniyor. Ekvadorlu yıldız çalışmayı sorunsuz tamamlarsa, Novak ve Gustavo'yla birlikte Alanya kafilesine dahil edilecek.



3 eksik var



Fenerbahçe'de Alanayspor maçı öncesi sakatlığı bulunan tek isim olarak Ferdi Kadıoğlu kaldı. İrfan Can Kahveci, kırmızı kart cezası nedeniyle görev yapamayacak. Mert Hakan Yandaş ise Trabzonspor karşılaşmasındaki hakareti gerekçesiyle PFK'dan 2 maç ceza aldığı için Alanyaspor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak.









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