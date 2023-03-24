Fenerbahçe'ye 20'lik stoper

Transfer listesini şimdiden oluşturmaya başlayan Fenerbahçe, adı henüz duyulmamış ancak ilerde patlama yapmasını ön gördüğü Çek stoper Martin Vitik'i gündemine aldı.



Fenerbahçe izleme ekibinin bugün oynanacak olan Çekya- Polonya mücadelesine giderek milli takım forması giyecek olan Vitik'i takip edecekleri öğrenildi. 1.93 boyundaki oyuncu için olumlu rapor verilmesi halinde hemen teklif hazırlığı yapılacağı kaydedildi.



İlk kez milli takım forması giyecek olan Vitik'in piyasa değerinin 2.5 milyon euro civarında olduğu tahmin edildi.





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