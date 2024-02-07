Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe Parolapara, sahasında Belçika'nın Greenyard Maaseik ekibini 3-0 yendi.
İlk maçı da aynı skorla kazanan Fenerbahçe yarı finale yükseldi.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Nikolaos Fragkakis (Yunanistan), Alin Mateizer (Romanya)
Fenerbahçe Parolapara: Ghaziani, Murat Yenipazar, Penchev, Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Kooy, (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin)
Greenyard Maaseik: Bartos, Polak, Cox, Iribarne, Fornes, Vanker (Hanzic)
Setler: 25-20, 25-20, 25-15
Süre: 72 dakika (25, 25, 22)
İlk maçı da aynı skorla kazanan Fenerbahçe yarı finale yükseldi.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Nikolaos Fragkakis (Yunanistan), Alin Mateizer (Romanya)
Fenerbahçe Parolapara: Ghaziani, Murat Yenipazar, Penchev, Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Kooy, (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin)
Greenyard Maaseik: Bartos, Polak, Cox, Iribarne, Fornes, Vanker (Hanzic)
Setler: 25-20, 25-20, 25-15
Süre: 72 dakika (25, 25, 22)