Fenerbahçe ve Galatasaray, bu sezon bir ilki yaşadı!

Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'de ilk kez ilk 4 sıra içerisinde yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe ve Galatasaray, bu sezon bir ilki yaşadı!
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21 Temmuz 2020 16:17
#SporxGrafik: Türkiye'nin asırlık çınarlarından Galatasaray ve Fenerbahçe, tarihlerinde bir ilki yaşadı.

21 Şubat 1959'da resmiyete geçen Süper Lig'in iki büyük devi ilk kez birlikte ilk 4 sıranın dışında yer aldı. Fenerbahçe sezonu 7. sırada tamamlarken, Galatasaray'ın 5. ya da 6. sırada bitireceği kesinleşti. İki takım şu anda "Nerede yanlış yaptık?" sorusunun cevabını arıyor.

F.BAHÇE İLK YARIDA 4. SIRADAYDI

Fenerbahçe, şampiyonluk umuduyla başladığı sezonun ilk yarısında Ersun Yanal yönetiminde 31 puanla 4. sırada yer almış ve lider Sivasspor ile arasındaki puan farkını 6'da tutmuştu. 

G.SARAY, HEDEFİNDEN UZAKTI

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde üst üste 3. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ilk yarısında 27 puan toplayabilmiş ve 7. sırada yer almıştı. Sarı - kırmızılıların, lider Sivasspor ile arasındaki puan farkı ise 10'du.

GEÇTİĞİMİZ SEZON BİRİ 6. OLDU, DİĞERİ ŞAMPİYON...

Geçtiğimiz sezon Cocu, Koeman ve Ersun Yanal isimleriyle çalışan Fenerbahçe, sezonu 6. sırada tamamlamıştı. Galatasaray ise Fatih Terim önderliğinde üst üste 2. şampiyonluğunu yaşamıştı.

Süper Lig'de 33. hafta itibariyle ilk 4 sırayı garantileyen takımların puan durumundaki yerleri şöyle şekillendi;

1 - Başakşehir (Şampiyon)
2 - Trabzonspor
3 - Sivasspor
4 - Beşiktaş



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