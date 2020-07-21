Fenerbahçe ve Galatasaray, bu sezon bir ilki yaşadı!

Süper Lig tarihinde bir ilk 💥



Türkiye'nin asırlık çınarları Fenerbahçe ve Galatasaray, lig tarihinde ilk kez birlikte ilk 4'ün dışında kaldı. 📉 pic.twitter.com/4hblfYgBPN



— Sporx (@sporx) July 21, 2020

Türkiye'nin asırlık çınarlarından Galatasaray ve Fenerbahçe, tarihlerinde bir ilki yaşadı.21 Şubat 1959'da resmiyete geçen Süper Lig'in iki büyük devi ilk kez birlikte ilk 4 sıranın dışında yer aldı. Fenerbahçe sezonu 7. sırada tamamlarken, Galatasaray'ın 5. ya da 6. sırada bitireceği kesinleşti. İki takım şu anda "Nerede yanlış yaptık?" sorusunun cevabını arıyor.Fenerbahçe, şampiyonluk umuduyla başladığı sezonun ilk yarısında Ersun Yanal yönetiminde 31 puanla 4. sırada yer almış ve lider Sivasspor ile arasındaki puan farkını 6'da tutmuştu.Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde üst üste 3. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ilk yarısında 27 puan toplayabilmiş ve 7. sırada yer almıştı. Sarı - kırmızılıların, lider Sivasspor ile arasındaki puan farkı ise 10'du.Geçtiğimiz sezon Cocu, Koeman ve Ersun Yanal isimleriyle çalışan Fenerbahçe, sezonu 6. sırada tamamlamıştı. Galatasaray ise Fatih Terim önderliğinde üst üste 2. şampiyonluğunu yaşamıştı.1 - Başakşehir (Şampiyon)2 - Trabzonspor3 - Sivasspor4 - Beşiktaş