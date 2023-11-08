Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde dişli rakip!

Sezon başında hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği orta saha oyuncusu Ndidi'ye sürpriz bir talip daha çıktı. İşte ayrıntılar...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde dişli rakip!
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08 Kasım 2023 10:32
Devre arası transfer dönemi yaklaşırken takımların çalışmaları da hız kazandı.

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan orta saha oyuncusu Ndidi'yi kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Leicester'lı oyuncunun ocakta transferi gerçekleşebilir.

Bu sezon Leicester City'de 15 maça çıkan Ndidi, 3 gol atarken 4 de asist yaptı. Yıldız ismin sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

WILFRED NDIDI KİMDİR?

16 Aralık 1996 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Nath Boys takımında başladı. 2015'te Belçika temsilcisi KRC Genk'e transfer oldu. 3 Ocak 2017 tarihinde ise 17.6 milyon euro karşılığında Leicester City'nin yolunu tuttu.

Orta sahada ön libero olarak görev yapan Ndidi, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

Nijerya Milli Takımı ile 53 maça çıkan yıldız futbolcu, skor üretemedi. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro...


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