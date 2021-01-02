Fenerbahçe ve Bankalar Birliği anlaşması imzaya kaldı: 2 yıl ödemesiz, 9 yıl vadeli

Fenerbahçe, 25 Aralık'ta yapılan Genel Kurul'da alınan kararları KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertlilerin yatırımcıları, yönetimin Bankalar Birliği ile yapacağı anlaşmaya imza atması yetkisini oyçokluğuyla verdi. KAP'a sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada borç yapılandırması 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında ana para ödemesiz toplamda 9 yıl vadeli şeklinde gerçekleşecek.2021-22 sezonu için futbol ailesi giderlerinde 2020-2021 sezonuna kıyasla en az %20 tasarruf edilmesi aranacak. Diğer dikkat çeken temel prensipler şöyle:- 2022-2023 sezonunun başlangıcından itibaren bir sezon içerisinde elde edilmiş değişken gelirlerin %50'si borç servisinden süpürülmesinde kullanılacak.- 2022-2023 sezonunda, asgari 2021-2022 sezonunda elde edilmesi öngörülen sabit gelirlerin %25'ine tekabül eden tutarda faiz tahsil edilecektir. Söz konusu tutar, öncelikle 2022-2023 sezonunda elde edilen değişken gelirlerden karşılanacak.- Şirket gelirleri; öncelikle vergi ödemelerinin yapılmasında kullanılacaktır, ardından konsorsiyum borç servisi ve kulüp operasyonel giderleri sıralaması ile kullanılacak.- Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin kendi gelirleri ile faaliyetlerini sürdürmesi sağlanacak ve Dernek finansal borçlanma yasağına tabi olacak.