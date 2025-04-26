Fenerbahçe, VAR'la penaltı kazandı!

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe, VAR'la penaltı kazandı!
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26 Nisan 2025 20:30
Son güncelleme 26 Nisan 2025 20:32
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.

Süper Lig'de Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.

Karşılaşmanın 65. dakikasında Gaziantep FK ceza sahasında Viana ile Youssef En-Nesyri arasında yaşanan pozisyonda Fenerbahçe, penaltı bekledi.

Hakem Direnç Tonusluoğlu, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve penaltı kararı verdi.

Penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, 68. dakikada topu ağlara gönderdi.



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