Fenerbahçe, VAR'la penaltı kazandı!

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Süper Lig'de Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.
Karşılaşmanın 65. dakikasında Gaziantep FK ceza sahasında Viana ile Youssef En-Nesyri arasında yaşanan pozisyonda Fenerbahçe, penaltı bekledi.
Hakem Direnç Tonusluoğlu, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve penaltı kararı verdi.
Penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, 68. dakikada topu ağlara gönderdi.
Süper Lig'de Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.
Karşılaşmanın 65. dakikasında Gaziantep FK ceza sahasında Viana ile Youssef En-Nesyri arasında yaşanan pozisyonda Fenerbahçe, penaltı bekledi.
Hakem Direnç Tonusluoğlu, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve penaltı kararı verdi.
Penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, 68. dakikada topu ağlara gönderdi.