Fenerbahçe tüm branşlarda uçuşa geçti

Fenerbahçe, futbolun dışındaki takım sporlarında da başarılı bir dönem yaşıyor. Futbol takımı üst üste 4 maç kazandığı Süper Lig'de zirveye ortak olurken, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıktı.
POTADA EZiP GEÇiYOR
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'de 5, ING Süper Lig'ndeki son 2 maçını galip bitirirken, kadın basketbol takımı Herbalife Nutrition Süper Ligi'nde oynadığı 17 maçın hepsini kazandı.
FiLEDE DE ZiRVEDE
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı da Misli.com Sultanlar Ligi'ndeki son 4 maçını galibiyetle tamamladı. Sarı Melekler halen puan cetvelinde 2. sırada yer alıyor. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe HDI Sigorta ise 20 maçta 18 galibiyetle lider.
POTADA EZiP GEÇiYOR
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'de 5, ING Süper Lig'ndeki son 2 maçını galip bitirirken, kadın basketbol takımı Herbalife Nutrition Süper Ligi'nde oynadığı 17 maçın hepsini kazandı.
FiLEDE DE ZiRVEDE
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı da Misli.com Sultanlar Ligi'ndeki son 4 maçını galibiyetle tamamladı. Sarı Melekler halen puan cetvelinde 2. sırada yer alıyor. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe HDI Sigorta ise 20 maçta 18 galibiyetle lider.