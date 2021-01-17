Fenerbahçe tüm branşlarda uçuşa geçti

Takım sporlarında çok başarılı bir dönem yaşanıyor... Futbolda 5'te 5 yapan sarı lacivertli kulüp, basketbolda erkeklerde 7'de 7, kadınlarda ligde 17'de 17, kadın voleybolunda da 4'te 4 yaptı.

Haber; Hürriyet
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Fenerbahçe tüm branşlarda uçuşa geçti
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17 Ocak 2021 12:50
Fenerbahçe, futbolun dışındaki takım sporlarında da başarılı bir dönem yaşıyor. Futbol takımı üst üste 4 maç kazandığı Süper Lig'de zirveye ortak olurken, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıktı.

POTADA EZiP GEÇiYOR

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'de 5, ING Süper Lig'ndeki son 2 maçını galip bitirirken, kadın basketbol takımı Herbalife Nutrition Süper Ligi'nde oynadığı 17 maçın hepsini kazandı.

FiLEDE DE ZiRVEDE

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı da Misli.com Sultanlar Ligi'ndeki son 4 maçını galibiyetle tamamladı. Sarı Melekler halen puan cetvelinde 2. sırada yer alıyor. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe HDI Sigorta ise 20 maçta 18 galibiyetle lider. 

 


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