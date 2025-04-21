Fenerbahçe tribününden müziğe tepki!

Fenerbahçe taraftarı, Kayserispor karşısında alınan beraberlik sonrası hep bir ağızdan başkan Ali Koç'u istifaya çağırdı. Bazı taraftarlar, 'istifa' tezahüratlarının bastırılması için müzik sesini açan DJ'in kabinine saldırmaya çalıştı.



Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele, nefes kesen bir tempoya sahne oldu.



Karşılaşmada iki kez geriye düşen sarı lacivertliler, skoru 3-2'ye getirmeyi başarsa da uzatma dakikalarında yediği golle galibiyeti elinden kaçırdı. Mücadele 3-3 sona erdi.



Fenerbahçe, 90+4'te kalesinde gördüğü golle büyük bir şok yaşarken, bu beraberliğin ardından lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 5'e yükseldi. Şampiyonluk yarışında önemli bir avantajı kaybeden sarı lacivertli ekip, taraftarını da hayal kırıklığına uğrattı.



Maçın ardından tribünlerde tansiyon yükseldi. Fenerbahçeli taraftarlar, son dakikada gelen gol sonrası Başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. Tribünlerden yükselen "Ali Koç istifa" tezahüratları dikkat çekti.



DJ KABİNİNE BÜYÜK TEPKİ



Hakemin son düdüğüyle birlikte yönetime tepkiler artarken, açılan müzik sesine de tepki gösterildi. Bazı taraftarlar DJ kabinine yönelerek, kabinin camlarını yumrukladı.



Tribünlerde bazı rahatsızlanan taraftarlar olurken, sağlık ekiplerinin çağrıldığı görüldü.



Okul Açık Tribünü ve Maraton Üst tribünün bir kısmında bazı taraftarlar ise stattan ayrılmazken yönetim aleyhine tezahüratlar yapıldı. (Nefes)



