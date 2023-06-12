İngiliz oyuncu, "Yeni sezon ile ilgili konuşmak gerekirse, Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda, takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapacağım. İlk hedefimiz, önümüzdeki ay oynayacağımız Süper Kupa olacak." açıklamasını yaptı.



Fenerbahçe , Ryan Kent transferini açıkladı.4 yıllık sözleşmeye imza atan Ryan Kent için sarı-lacivertliler 1.7 milyon Euro maaş ödeyecek.Ana bölgesi sol kanat olan futbolcu; forvet, 10 numara ve sağ kanat olmak üzere hücumun joker oyuncusu olarak öne çıkıyor.Rangers'ta dolu dolu 5 sezon geçiren 26 yaşındaki oyuncu, 57 gol pasıyla İskoç takımının en çok asist yapan 6. ismi oldu.İki ayağını iyi kullanabilen oyuncu, dribbling özelliğiyle iyi denge bozarken kilit pas ve top saklamasıyla fark yaratıyor.İskoç takımında 2 şampiyonluk yaşayan Kent, kariyer totalinde 7 sakatlık yaşarken takımını 29 maçta yalnız bıraktı.Steven Gerrard ile Rangers'ta kariyerinin zirvesine çıktı. 138 maçta 28 gol atıp, 33 asistle oynadı.Ryan Kent, 21/22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nin en iyi 11'ine seçilmişti.