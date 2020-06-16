Fenerbahçe - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmek için karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki ilk maçı Trabzonspor 2-1 kazandı.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.
İki takımın eksikleri
Fenerbahçe'de 2 isim Trabzonspor maçında sahada olamayacak. Süper Lig'deki Kayserispor maçında direkt kırmızı kart gören Ozan Tufan ve ameliyat olduğu açıklanan Max Kruse kadroda yer alamayacak. Trabzonspor'da ise; Lig'de oynanan Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme takımını yalnız bırakacak.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe
Altay
Dirar
Falette
Serdar
Hasan Ali
Gustavo
Emre
Mehmet Ekici
Deniz Türüç
Rodrigues
Vedat Muriqi
Trabzonspor
Uğurcan
Pereira
Da Costa
Campi
Novak
Abdülkadir Parmak (Sosa)
Ndiaye
Abdülkadir Ömür
Ekuban
Nwakaeme
Sörloth
Kadıköy'de 24 maçta galibiyeti yok
Trabzonspor, Kadıköy'de 1997'den beri kazanamadı. Bordo-mavililer 24 maçtır galip gelemiyor. F.Bahçe, rakibine karşı çıktığı son 8 resmi maçta galibiyet almayı başaramadı.
İki rakip arasında Kadıköy'deki son 4 maç beraberlikle bitti. Hüseyin Çimşir, F.Bahçe'yi hoca olarak çıktığı iki maçta da yendi.
Öne çıkan rakamlar
Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile 14 maçta 40 gol attı, sadece 1 kez yenildi.
Tahir Karapınar; son 6 yılda göreve gelip ilk maçta galibiyet alan ilk yerli hoca oldu.
Nwakaeme; son 2 yılda 69 maçta 25 gol 22 asistle; toplamda 47 gole etki edip, en çok skor katkısı veren isim.
Luiz Gustavo; Fenerbahçe'de attığı 3 golün hepsini ceza sahası dışından buldu, kariyerin en golcü ikinci sezonunu yakaladı.
Fenerbahçe bu sezon kupada sadece Trabzonspor'a yenilirken (1-2), Trabzonspor da bir tek Denizlispor'a kaybetti (0-2)
Nasıl tur atlarlar?
Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0'lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak.
Trabzonspor ise her türlü beraberlik, galibiyet ve gollü tek farklı yenilgilerde (3-2, 4-3 gibi) adını finale yazdıracak.
Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.
İki takımın eksikleri
Fenerbahçe'de 2 isim Trabzonspor maçında sahada olamayacak. Süper Lig'deki Kayserispor maçında direkt kırmızı kart gören Ozan Tufan ve ameliyat olduğu açıklanan Max Kruse kadroda yer alamayacak. Trabzonspor'da ise; Lig'de oynanan Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme takımını yalnız bırakacak.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe
Altay
Dirar
Falette
Serdar
Hasan Ali
Gustavo
Emre
Mehmet Ekici
Deniz Türüç
Rodrigues
Vedat Muriqi
Trabzonspor
Uğurcan
Pereira
Da Costa
Campi
Novak
Abdülkadir Parmak (Sosa)
Ndiaye
Abdülkadir Ömür
Ekuban
Nwakaeme
Sörloth
Kadıköy'de 24 maçta galibiyeti yok
Trabzonspor, Kadıköy'de 1997'den beri kazanamadı. Bordo-mavililer 24 maçtır galip gelemiyor. F.Bahçe, rakibine karşı çıktığı son 8 resmi maçta galibiyet almayı başaramadı.
İki rakip arasında Kadıköy'deki son 4 maç beraberlikle bitti. Hüseyin Çimşir, F.Bahçe'yi hoca olarak çıktığı iki maçta da yendi.
Öne çıkan rakamlar
Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile 14 maçta 40 gol attı, sadece 1 kez yenildi.
Tahir Karapınar; son 6 yılda göreve gelip ilk maçta galibiyet alan ilk yerli hoca oldu.
Nwakaeme; son 2 yılda 69 maçta 25 gol 22 asistle; toplamda 47 gole etki edip, en çok skor katkısı veren isim.
Luiz Gustavo; Fenerbahçe'de attığı 3 golün hepsini ceza sahası dışından buldu, kariyerin en golcü ikinci sezonunu yakaladı.
Fenerbahçe bu sezon kupada sadece Trabzonspor'a yenilirken (1-2), Trabzonspor da bir tek Denizlispor'a kaybetti (0-2)
Nasıl tur atlarlar?
Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0'lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak.
Trabzonspor ise her türlü beraberlik, galibiyet ve gollü tek farklı yenilgilerde (3-2, 4-3 gibi) adını finale yazdıracak.
Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.