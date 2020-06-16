Fenerbahçe - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmek için karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki ilk maçı Trabzonspor 2-1 kazandı.



Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.



Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.



İki takımın eksikleri



Fenerbahçe'de 2 isim Trabzonspor maçında sahada olamayacak. Süper Lig'deki Kayserispor maçında direkt kırmızı kart gören Ozan Tufan ve ameliyat olduğu açıklanan Max Kruse kadroda yer alamayacak. Trabzonspor'da ise; Lig'de oynanan Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme takımını yalnız bırakacak.



Muhtemel 11'ler



Fenerbahçe



Altay

Dirar

Falette

Serdar

Hasan Ali

Gustavo

Emre

Mehmet Ekici

Deniz Türüç

Rodrigues

Vedat Muriqi



Trabzonspor



Uğurcan

Pereira

Da Costa

Campi

Novak

Abdülkadir Parmak (Sosa)

Ndiaye

Abdülkadir Ömür

Ekuban

Nwakaeme

Sörloth



Kadıköy'de 24 maçta galibiyeti yok



Trabzonspor, Kadıköy'de 1997'den beri kazanamadı. Bordo-mavililer 24 maçtır galip gelemiyor. F.Bahçe, rakibine karşı çıktığı son 8 resmi maçta galibiyet almayı başaramadı.



İki rakip arasında Kadıköy'deki son 4 maç beraberlikle bitti. Hüseyin Çimşir, F.Bahçe'yi hoca olarak çıktığı iki maçta da yendi.



Öne çıkan rakamlar



Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile 14 maçta 40 gol attı, sadece 1 kez yenildi.



Tahir Karapınar; son 6 yılda göreve gelip ilk maçta galibiyet alan ilk yerli hoca oldu.



Nwakaeme; son 2 yılda 69 maçta 25 gol 22 asistle; toplamda 47 gole etki edip, en çok skor katkısı veren isim.



Luiz Gustavo; Fenerbahçe'de attığı 3 golün hepsini ceza sahası dışından buldu, kariyerin en golcü ikinci sezonunu yakaladı.



Fenerbahçe bu sezon kupada sadece Trabzonspor'a yenilirken (1-2), Trabzonspor da bir tek Denizlispor'a kaybetti (0-2)



Nasıl tur atlarlar?



Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0'lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak.



Trabzonspor ise her türlü beraberlik, galibiyet ve gollü tek farklı yenilgilerde (3-2, 4-3 gibi) adını finale yazdıracak.



Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.



