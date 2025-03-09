Fenerbahçe Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya: 'Beraberlik için gelmemiştik'

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Galatasaray Petrol Ofisi ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin teknik direktörü Gökhan Bozkaya, zirve yolunda önemli 1 puan aldıklarını söyledi.
Maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bozkaya, "Bütün oyuncuları kutlamak istiyorum, 2 taraf da çok iyi mücadele verdi. 2 puanı burada bıraktığımız için üzgünüm, buraya beraberlik için gelmemiştik." diye konuştu.
Rakiplerini iyi analiz ettiklerini anlatan Bozkaya, şunları kaydetti:
"Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Sadece ikinci bölgede bekleyip bize karşı geçiş hücumu oynayacaklarını biliyorduk. Ona göre de önlemlerimizi aldık aslında ama sona doğru 2 taraf da kazanmak için oyun disiplininden koptu. Öne geçtik, galip gelmek isterdik ama şampiyonluk yolunda 1 puan da çok önemli. Sezon sonunda istediğimiz hedefe ulaşacağımıza inanıyorum."
Maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bozkaya, "Bütün oyuncuları kutlamak istiyorum, 2 taraf da çok iyi mücadele verdi. 2 puanı burada bıraktığımız için üzgünüm, buraya beraberlik için gelmemiştik." diye konuştu.
Rakiplerini iyi analiz ettiklerini anlatan Bozkaya, şunları kaydetti:
"Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Sadece ikinci bölgede bekleyip bize karşı geçiş hücumu oynayacaklarını biliyorduk. Ona göre de önlemlerimizi aldık aslında ama sona doğru 2 taraf da kazanmak için oyun disiplininden koptu. Öne geçtik, galip gelmek isterdik ama şampiyonluk yolunda 1 puan da çok önemli. Sezon sonunda istediğimiz hedefe ulaşacağımıza inanıyorum."
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