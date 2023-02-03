Fenerbahçe taraftarından TFF'ye yürüyüş kararı!

Fenerbahçe'nin, deplasmanda Adana Demirspor ile oynadığı maçın yankıları devam ediyor. Fenerbahçe özellikle karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık için birden fazla tepki gösterirken sarı-lacivertli taraftarlardan da önemli bir karar geldi.



Fenerbahçe taraftar gruplarından Genç Fenerbahçeliler, tartışmalı hakem kararları sonrası 4 Şubat Cumartesi günü TFF binasına yürüyüş düzenleneceğini açıkladı.



Genç Fenerbahçeliler'den yapılan açıklama şu şekilde;



"Futbol sahada oynanmıyorsa bu noktada artık atılan Tweetler verilen demeçle hiçbir fayda getirmiyorsa; Fenerbahçe'mizin sahipsiz olmadığını cümle aleme göstermek için Genç Fenerbahçeliler olarak sevgi eylem gerektirir diyoruz harekete geçiyoruz. Tüm taraftarımıza çağrımızdır



TÜM BU OPERASYONLARA DUR DEMEK İÇİN, DÜŞMANLARIMIZIN KARŞISINDA DURMAK İÇİN, TOPYEKÜN MÜCADELE İÇİN, 4 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de TFF'nin Riva'da bulunan binasına düzenleyeceğimiz yürüyüşümüze; tüm tribün gruplarımızı, küçük büyük tüm Fenerbahçe taraftarını davet ediyoruz."





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