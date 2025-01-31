Fenerbahçe, Talisca ve Skriniar'ın lisansını çıkarttı

Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, zorlu maç öncesinde taraftarlarını sevindiren bir hamlede bulundu.*** HERKESE 1000 TL HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Devre arasında kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Diego Carlos'un ardından yeni transferleri Anderson Talisca ve Milan Skrinar'ın lisansını TFF'ye bildirdi.
RİZE MAÇINDA OYNAYABİLİRLER
Devre arasında kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Diego Carlos'un ardından yeni transferleri Anderson Talisca ve Milan Skrinar'ın lisansını TFF'ye bildirdi.
RİZE MAÇINDA OYNAYABİLİRLER
İki oyuncu da teknik direktör Jose Mourinho'nun görev vermesi halinde Fenerbahçe'nin 2 Şubat Pazar günü Çaykur Rizespor ile evinde oynayacağı maçta sahaya çıkabilecek.