Fenerbahçe, Szalai için alt sınırı belirledi!

Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai'nin talipleri her geçen gün artıyor.



24 yaşındaki yıldızı, İtalyan devi Napoli'nin ardından İngiliz ekipleri Newcastle United'la West Ham da takibe aldı. Özellikle West Ham'ın bu transferde ciddi olduğu İngiliz basını tarafından yazıldı.



Ada'nın önemli basın organlarından Sky Sports, Doğu Londra ekibinin Fenerbahçe'yle temas kuracağını ve Macar stoperi kısa süre içinde kadrosuna katmak istediğini duyurdu.



EN DEĞERLİ 2 STOPERDEN BİRİ



Haberde, West Ham'ın bu transferi gerçekleştirebilmesi için kasasından 16.7 milyon sterlin, yaklaşık olarak 20 milyon euro çıkarması gerektiği vurgulandı.



Fenerbahçe'ye tam 1 yıl önce gelen ve piyasa değeri 800 bin euro olan Szalai, gösterdiği performansla değerini 15 milyon euroya kadar çıkardı. Szalai, ligimizde Galatasaraylı Marcao ile birlikte en değerli stoper.



Fenerbahçe'nin de 20 milyon eurodan aşağı bir ücrete Szalai'yi bırakmayacağı öğrenildi.



