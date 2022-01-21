Fenerbahçe, Szalai için alt sınırı belirledi!

Fenerbahçe, West Ham, Newcastle ve Napoli'nin gündeminde olan Attila Szalai'nin bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirledi. Fenerbahçe, Attila Szalai için bu rakamın altında gelen teklifleri değerlendirmeyecek.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Szalai için alt sınırı belirledi!
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21 Ocak 2022 12:01
Attila Árpád Szalai
Attila Árpád Szalai
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai'nin talipleri her geçen gün artıyor.

24 yaşındaki yıldızı, İtalyan devi Napoli'nin ardından İngiliz ekipleri Newcastle United'la West Ham da takibe aldı. Özellikle West Ham'ın bu transferde ciddi olduğu İngiliz basını tarafından yazıldı.

Ada'nın önemli basın organlarından Sky Sports, Doğu Londra ekibinin Fenerbahçe'yle temas kuracağını ve Macar stoperi kısa süre içinde kadrosuna katmak istediğini duyurdu.

EN DEĞERLİ 2 STOPERDEN BİRİ

Haberde, West Ham'ın bu transferi gerçekleştirebilmesi için kasasından 16.7 milyon sterlin, yaklaşık olarak 20 milyon euro çıkarması gerektiği vurgulandı.

Fenerbahçe'ye tam 1 yıl önce gelen ve piyasa değeri 800 bin euro olan Szalai, gösterdiği performansla değerini 15 milyon euroya kadar çıkardı. Szalai, ligimizde Galatasaraylı Marcao ile birlikte en değerli stoper.

Fenerbahçe'nin de 20 milyon eurodan aşağı bir ücrete Szalai'yi bırakmayacağı öğrenildi. 

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